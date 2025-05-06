Хэмилтон: Мы разберемся со всем внутри команды

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление своего коллектива в гонке Гран-при Маями.

"Мы разберемся со всем внутри команды. Ни я, ни Шарль не показываем тех результатов, которые мы бы хотели видеть. Команде нужно как можно быстрее принимать решение. Мы потеряли много времени, пока спорили между собой. К моменту переговоров я был очень разочарован. Было неясно, что хочет делать команда. И это было неправильно.

Я был на другой стратегии, мои шины на тот момент были быстрее. Я решил, что у меня есть возможность догнать соперников впереди. Но потом мы потеряли драгоценное время. Я потерял много времени за Шарлем, команда потратила слишком много времени на то, чтобы принять решение" – сказал Льюис.