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Леклер: Я буду верить в нашу команду до самого конца и буду выкладываться на максимум

Автоспорт
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Профессиональный подход к делу

Леклер: Я буду верить в нашу команду до самого конца и буду выкладываться на максимум

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал выступление своего коллектива в гонке Гран-при Маями.

"Было много поводов для разочарования. Нам нужно многое обсудить с командой, и мы сделаем это. Была сложная гонка. Я был злой. Пытался выкрутить чувствительность радио на максимум. Да, было тяжело. Я верю в машину. Но после таких дней, как сегодня, чувство разочарования очень велико.

Но я буду верить в нашу команду до самого конца и буду выкладываться на максимум. Но нам нужно добавить. Мы не там, где мы хотели бы быть" – сказал Шарль.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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