Леклер: Я буду верить в нашу команду до самого конца и буду выкладываться на максимум

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал выступление своего коллектива в гонке Гран-при Маями.

"Было много поводов для разочарования. Нам нужно многое обсудить с командой, и мы сделаем это. Была сложная гонка. Я был злой. Пытался выкрутить чувствительность радио на максимум. Да, было тяжело. Я верю в машину. Но после таких дней, как сегодня, чувство разочарования очень велико.

Но я буду верить в нашу команду до самого конца и буду выкладываться на максимум. Но нам нужно добавить. Мы не там, где мы хотели бы быть" – сказал Шарль.