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Зак Браун: В гонках, где победил Макларен, наша машина не была самой быстрой

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Зак Браун: В гонках, где победил Макларен, наша машина не была самой быстрой

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун поделился мнением о форме команды на данной стадии чемпионата.

В настоящий момент гоночный коллектив из Великобритании уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 246 очков.

"Да, у нас пять из шести и статистически это доминирование. Но в Австралии, к примеру, были сложные условия. В трёх других гонках, где мы победили, наша машина не была самой быстрой. Мы просто выступили очень хорошо. Впереди ещё много гонок. Здорово, что у нас есть задел, но мы ничего не принимаем как должное. Впереди долгий путь. Кажется, в прошлом году мы были третьими в чемпионате к этому моменту. А команда, которая лидировала в чемпионате, в итоге заняла третье место. Это говорит о том, что впереди ещё много гонок", — приводит слова Брауна Last Word On Sports.

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Макларен Зак Браун
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