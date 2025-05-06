Зак Браун: В гонках, где победил Макларен, наша машина не была самой быстрой

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун поделился мнением о форме команды на данной стадии чемпионата.

В настоящий момент гоночный коллектив из Великобритании уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 246 очков.

"Да, у нас пять из шести и статистически это доминирование. Но в Австралии, к примеру, были сложные условия. В трёх других гонках, где мы победили, наша машина не была самой быстрой. Мы просто выступили очень хорошо. Впереди ещё много гонок. Здорово, что у нас есть задел, но мы ничего не принимаем как должное. Впереди долгий путь. Кажется, в прошлом году мы были третьими в чемпионате к этому моменту. А команда, которая лидировала в чемпионате, в итоге заняла третье место. Это говорит о том, что впереди ещё много гонок", — приводит слова Брауна Last Word On Sports.