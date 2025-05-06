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Ферстаппен: Пиастри прекрасно со всем справляется и не надо это скрывать

Автоспорт

Макс высказался о молодом таланте

Ферстаппен: Пиастри прекрасно со всем справляется и не надо это скрывать

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Рел Булл" Макс Ферстаппен поделился мнением о молодых гонщиках Формулы-1.

"Я испытываю огромное уважение к молодым ребятам, которые стали заниматься этим видом спорта. Оскар Пиастри отлично справляется. Не думаю, что нужно пытаться это скрывать. Это не слабость", — сказал Ферстаппен во время общения с прессой на Гран-при Майами.

Напомним, пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Майами. Вторым был его напарник Ландо Норрис. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из "Мерседеса". Ферстаппен показал четвёртый результат.

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Макс Ферстаппен Red Bull
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