Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен: Пиастри прекрасно со всем справляется и не надо это скрывать
Макс высказался о молодом таланте
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Рел Булл" Макс Ферстаппен поделился мнением о молодых гонщиках Формулы-1.
"Я испытываю огромное уважение к молодым ребятам, которые стали заниматься этим видом спорта. Оскар Пиастри отлично справляется. Не думаю, что нужно пытаться это скрывать. Это не слабость", — сказал Ферстаппен во время общения с прессой на Гран-при Майами.
Напомним, пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Майами. Вторым был его напарник Ландо Норрис. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из "Мерседеса". Ферстаппен показал четвёртый результат.
Популярное сейчас
- Какая команда сначала сыграет дома? Определились пары плей-офф матчей Первой и Второй лиги
- "Позвонил Суркису. Он сказал: "Не задавай глупых вопросов". Как президент Динамо обнадежил экс-игрока
- "Не понимаю, что руководство хочет видеть от этой команды". Украинский тренер рассказал о разочаровании 27-го тура УПЛ и не только
- Ред Булл подаст протест против пилота Мерседеса
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет