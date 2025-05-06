ФИА рассмотрела жалобу команд на конструкцию задних тормозов Макларена

Международная автомобильная федерации (ФИА) после многочисленных проверок не нашла нарушений в конструкции задних тормозов "Макларена", на которые было много жалоб со стороны других команд Формулы-1. Об этом пишет The Race.

Напомним, причина недовольства заключалось в том, что благодаря данному техническому решению британская команда может контролировать температуру задних шин лучше, чем любая другая. Основное внимание было сосредоточено на способе охлаждения внешней поверхности заднего тормозного барабана, что впоследствии помогает предотвратить перегрев обода колеса и шины, которая над ним установлена.

Сообщается, что ФИА провела более детальную проверку после Гран-при Формулы-1 в Майами, однако признала данный технический компонент законным.