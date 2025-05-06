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Фернандо Алонсо: У нас есть Эдриан Ньюи и теперь цель на 2026 год - титул

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Посмотрим, как команда сумеет улучшить свой болид

Фернандо Алонсо: У нас есть Эдриан Ньюи и теперь цель на 2026 год - титул

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо строит оптимистичные планы на 2026 год, он намерен завоевать третье чемпионство, надеясь на пользу от изменений в регламенте Формулы-1.

"Наша цель — титул в 2026 году. Двигаемся ли мы в правильном направлении? Мы это узнаем до февраля 2026 года, но сейчас в нашем составе появился лучший в истории конструктор, Эдриан Ньюи, и у нас есть новая аэротруба.

Но, к сожалению, впереди нас ещё ожидает 19 гонок в этом году, где результат не будет складываться в нашу пользу, мы не будем набирать очки", — приводит слова Алонсо AS.

Напомним, в 2026 году, согласно новому регламенту Формулы-1, будет внедрена активная аэродинамика.

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