Руководитель Альпин покинул свой пост

Команда Формулы-1 "Альпин" объявила, что руководитель коллектива Оливер Оукс уволен со своего поста.

Место Оукса в качестве руководителя команды займёт исполнительный советник "Альпин" Флавио Бриаторе.

"Команда хотела бы поблагодарить Оливера за его усилия с момента его присоединения прошлым летом и за его вклад в обеспечение команде шестого места в Кубке конструкторов 2024 года", — гласит сообщение пресс-службы "Альпин".

Возможной причиной ухода Оукса могли быть противоречия о смене Джека Дуэна выступал за команду до конца сезона 2025 года.