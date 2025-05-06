Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководитель Альпин покинул свой пост
Додавили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Формулы-1 "Альпин" объявила, что руководитель коллектива Оливер Оукс уволен со своего поста.
Место Оукса в качестве руководителя команды займёт исполнительный советник "Альпин" Флавио Бриаторе.
"Команда хотела бы поблагодарить Оливера за его усилия с момента его присоединения прошлым летом и за его вклад в обеспечение команде шестого места в Кубке конструкторов 2024 года", — гласит сообщение пресс-службы "Альпин".
Возможной причиной ухода Оукса могли быть противоречия о смене Джека Дуэна выступал за команду до конца сезона 2025 года.
Популярное сейчас
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Какая команда сначала сыграет дома? Определились пары плей-офф матчей Первой и Второй лиги
- СМИ: Одна из самых титулованных сборных мира согласилась сыграть спарринг с Россией
- Ферстаппен: Я думаю, что мы не отвечаем уровню McLaren
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет