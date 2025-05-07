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Пиастри рассказал о борьбе с Ферстаппеном в гонке Гран-при Маями

Автоспорт
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Великолепная стратегия

Пиастри рассказал о борьбе с Ферстаппеном в гонке Гран-при Маями

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал борьбу с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Маями.

"Поначалу было тяжело обойти Макса. Я очень пробовал, но я выбирал моменты. У нас был темп с самого начала, поэтому вопрос был только в том, когда я выйду вперед, а не "если".

Я хотел пройти чисто. Я понимал, что хорошо справился, а потом создал разрыв" – сказал Оскар.

Ферстаппен: Пиастри прекрасно со всем справляется и не нужно это скрывать

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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