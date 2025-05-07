Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиастри рассказал о борьбе с Ферстаппеном в гонке Гран-при Маями
Великолепная стратегия
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал борьбу с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Маями.
"Поначалу было тяжело обойти Макса. Я очень пробовал, но я выбирал моменты. У нас был темп с самого начала, поэтому вопрос был только в том, когда я выйду вперед, а не "если".
Я хотел пройти чисто. Я понимал, что хорошо справился, а потом создал разрыв" – сказал Оскар.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Защитник Барселоны: Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь
- ЛЧ. Интер - Барселона 4:3 (общ. 7:6). Фантастические качели
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Хэмилтон: У нас проблемы с тормозами, у нас проблемы с этой нестабильностью, с которой мы боремся
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000