Рассел рассказал о проблемах с желудком во время гонки Гран-при Маями

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал о проблемах со здоровьем во время гонки Гран-при Маями.

"Последние 15 кругов у меня были ужасные спазмы в животе, и даже сейчас (после гонки) я тяжело справляюсь. Не могу стоять прямо, у меня проблемы с желудком.

Мне нужно разобраться, что произошло. Я съел на завтрак немного больше обычного, поэтому, возможно, причина в этом" - сказал Рассел.