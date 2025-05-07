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Рассел рассказал о проблемах с желудком во время гонки Гран-при Маями
Надо обратиться к специалистам
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал о проблемах со здоровьем во время гонки Гран-при Маями.
"Последние 15 кругов у меня были ужасные спазмы в животе, и даже сейчас (после гонки) я тяжело справляюсь. Не могу стоять прямо, у меня проблемы с желудком.
Мне нужно разобраться, что произошло. Я съел на завтрак немного больше обычного, поэтому, возможно, причина в этом" - сказал Рассел.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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