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Карлос Сайнс-старший намерен балотироваться на пост президента ФИА

Автоспорт
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Хотя шансов не так уж и много

Карлос Сайнс-старший намерен балотироваться на пост президента ФИА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Знаменитый гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота "Уильямса" Карлоса Сайнса, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом информирует Motorsport.

"Источники, близкие к бывшему чемпиону мира по ралли и победителю "Дакара", сообщили, что несколько ключевых фигур из мира автоспорта обратились к нему с просьбой выступить против Мохаммеда бен Сулайема, нынешнего президента ФИА. Motorsport понимает, что Сайнс-старший сейчас серьёзно рассматривает возможность выступить против бен Сулайема, чьё пребывание на посту президента руководящего органа Формулы-1 было омрачено противоречиями", — говорится в сообщении издания.

Выборы президента ФИА должны состояться в конце этого года, хотя дата ещё не утверждена.

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формула-1 ФИА Уильямс
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