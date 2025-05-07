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Теренс Кроуфорд прокомментировал новость о возвращении Мэнни Пакьяо

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Филиппинец готов провести бой несмотря на возраст

Теренс Кроуфорд прокомментировал новость о возвращении Мэнни Пакьяо

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал новость о возвращении на ринг филиппинца Мэнни Пакьяо.

"Посмотрим, что будет. Я не могу сказать, что Пакьяо слишком стар. Если он выйдет на ринг и победит, то все заговорят иначе. Я не ставлю пределов для такого великого бойца, как Пакьяо", – сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Мэнни Пакьяо дебютировал как профессионал в 1995 году. Впоследствии он становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

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Мэнни Пакьяо Теренс Кроуфорд
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