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Оливер Оукс выступил с заявлением после ухода с Альпин
Бывший руководитель команды ушел со своего поста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оливер Оукс дал комментарий по поводу своего ухода с поста руководителя французской команды Формулы-1 "Альпин".
"Для меня было честью руководить всеми в Энстоуне. Что за команда, что за место! Это моё личное решение. Флавио для меня как отец. Он поддерживал меня с тех пор, как я занял эту должность. Все в команде готовы к 2026 году. Эта мечта должна осуществиться! Я верю в Энстоун", — говорится в сообщении Оукса, текст которого на своей странице в социальных сетях разместил Флавио Бриаторе.
Напомним, главой "Альпин" после ухода Оукса стал Бриаторе.
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