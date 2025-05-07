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Норрис: Я в Формуле-1 для того, чтобы наслаждаться своей жизнью и делиться ею
Пилот не хочет войти в историю
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис высказался об отношении к собственной карьере в Формуле-1.
"Не думаю, что я хотел бы, чтобы меня помнили через 100 лет. Я просто хочу делать это ради себя. Я победил в Формуле-1, могу рассказать эту историю своим детям, а они могут сохранить её или написать свою.
Я не чувствую, что я здесь для того, чтобы всем запомниться и считаться лучшим в мире. Я здесь, чтобы наслаждаться своей жизнью и делиться ею. Думаю, моё видение отличается от некоторых. Некоторые считают наоборот: "Я хочу, чтобы меня запомнили навсегда", — сказал Норрис в подкасте The Pivot.
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