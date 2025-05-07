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Карлос Сайнс-старший подтвердил информацию о решении балотироваться на пост президента ФИА

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Гонщик уже дал первый коментарий

Карлос Сайнс-старший подтвердил информацию о решении балотироваться на пост президента ФИА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Знаменитый гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота "Уильямса" Карлоса Сайнса, объяснил, почему он запланировал участие в выборах президента Международной автомобильной федерации (ФИА).

"Возможность стать президентом ФИА уже несколько лет крутилась в моей голове, но сейчас я считаю, что настал подходящий момент в моей карьере, чтобы сделать этот шаг. Я уверен, что могу хорошо поработать на этой должности и собрать вокруг себя отличную команду, чтобы вернуть этому спорту то, что он дал мне.

За эти годы я накопил большой опыт в этом виде спорта и уверен, что смогу привнести что-то новое и интересное, чтобы укрепить и развить этот вид спорта и автомобильный мир. Очевидно, мне придётся оставить свою роль в карьере сына, но это не станет проблемой. Он уже не ребёнок, он в Формуле-1 10 лет, и мы оба знаем, что, если я возьмусь за проект ФИА, наши отношения изменятся. Однако ФИА — серьёзная организация, так что конфликта интересов не будет", — приводит слова Сайнса-старшего Autosport.

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Карлос Сайнс
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