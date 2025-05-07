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Ферстаппен заговорил о завершении карьеры
Но сначала нужно доработать нынешний контракт
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
"У меня контракт до 2028 года. Поэтому я в любом случае останусь до тех пор. А после этого будет зависеть от того, какие проекты будут доступны и будут ли они интересны. В конечном счёте после моего первого титула чемпиона мира я уже сказал, что всё остальное будет бонусом. Вот как я это вижу.
Поэтому я буду продолжать заниматься этим до тех пор, пока мне это нравится, и вижу себя связанным с автоспортом. За последние годы наш спорт сильно изменился. Так что я буду здесь, пока он мне нравится. Или пока я готов оставить семью", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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