  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Оскар Пиастри: Джек Дуэн может уже гордиться тем, что он сюда попал

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оскар Пиастри: Джек Дуэн может уже гордиться тем, что он сюда попал

Автоспорт

Пилот покинул Альпин

Оскар Пиастри: Джек Дуэн может уже гордиться тем, что он сюда попал

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри высказался о потере места боевого пилота "Альпин" его соотечественником Джеком Дуэном.

"Я буквально только что узнал об уходе их руководителя команды. Я не слышал официального объявления об уходе Джека, но, очевидно, я видел слухи. Думаю, если это в конце пути Джека в Формуле-1, то он может уже гордиться тем, что он сюда попал. Это нелегко, особенно когда ты родился в Австралии. На этом пути приходится принимать непростые решения.

Так что если в Майами была его последняя гонка, то, думаю, можно держать голову высоко. Он был гонщиком Формулы-1, и этого никто не сможет отнять. Я уверен, что его ещё ждёт успешная карьера, что бы ни случилось", — приводит слова Пиастри PlanetF1.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен заговорил о завершении карьеры
yellow-arrow
Карлос Сайнс-старший подтвердил информацию о решении балотироваться на пост президента ФИА
yellow-arrow
Норрис: Я в Формуле-1 для того, чтобы наслаждаться своей жизнью и делиться ею
Оскар Пиастри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости