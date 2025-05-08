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Пиастри рассказал о внутрикомандной борьбе с Норрисом

Автоспорт
Обновлено

Это очень непросто

Пиастри рассказал о внутрикомандной борьбе с Норрисом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал о борьбе со своим партнером по команде Лэндо Норрисом.

"Мы понимаем, что у нас есть свои сильные стороны. Борьба будет плотной. Будут уикенды, когда сильнее выступит Ландо, и наоборот.

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что хотим успеха на протяжении всего пребывания в McLaren, а это большой срок для нас обоих. Мы знаем, что будет борьба. Очевидно, мы хотим стать чемпионами мира. Но мы не хотим иметь никакой возможности, мы хотим этого на протяжении многих лет. И об этом важно помнить нам и всей команде" – сказал Оскар.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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