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Алонсо: Наша цель – титул в 2026 году
Очень амбициозно, ввиду текущей формы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал о планах сражаться за чемпионство в 2026 году.
"Наша цель – титул в 2026 году. Двигаемся ли мы в правильном направлении? Мы это узнаем до февраля 2026 года, но сейчас в нашем составе появился лучший в истории конструктор, Эдриан Ньюи, и у нас новая аэротруба.
Но, к сожалению, впереди нас еще ждет 19 гонок в этом году, где результат не будет складываться в нашу пользу, мы не будем набирать очки" – сказал Алонсо.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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