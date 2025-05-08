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Ферстаппен прокомментировал невероятные результаты Пиастри в гонках сезона-2025

Автоспорт
Обновлено

Это действительно поразительно

Ферстаппен прокомментировал невероятные результаты Пиастри в гонках сезона-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты своего конкурента, представителя "Макларен" Оскара Пиастри в текущем сезоне.

"Я испытываю огромное уважение к молодым ребятам, которые начали заниматься этим видом спорта. Оскар Пиастри отлично справляется.

Не думаю, что нужно пытаться это скрывать. Это не слабость" – сказал Макс.

Напомним, что Пиастри выиграл в текущем сезоне четыре гонки из шести. На Гран-при Японии Оскар финишировал на третьей позиции, а на Гран-при Австралии занял девятую позицию.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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