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Бывший пилот Формулы-1: Феррари пока остаётся главным разочарованием среди команд

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В часности Льюис Хэмилтон не показывает должных результатов

Бывший пилот Формулы-1: Феррари пока остаётся главным разочарованием среди команд

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высказался о положении команды "Феррари" после первых пяти этапов сезона-2025.

"Как по мне, "Феррари" пока остаётся главным разочарованием среди команд, поскольку у неё был сильный конец 2024 года. С подписанием Хэмилтона она должна была провести сезон славы. И мы видели просветы в Китае, когда Льюис по большому счёту был доволен машиной, он выиграл спринт, а команда смотрелась конкурентоспособной.

В Майами команда искала сцепление с трассой. Каждый раз, когда машину Хэмилтона показывали в квалификации, было видно скольжение обеих осей, особенно задней. А это явный признак того, что машине не хватает прижимной силы", — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

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