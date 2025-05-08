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Советник Ред Булл: Я слышал, что Астон Мартин предложил контракт Ферстаппену на £1 млрд
По его мнению для пилота это не главное
фото - formula1.com
Советник австрийского "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на слухи о том, что руководство британского коллектива "Астон Мартин" предложило четырёхкратному чемпиону Ф-1 и пилоту "быков" Максу Ферстаппену перейти к ним в команду за £ 1 млрд.
"Я тоже об этом слышал. Но я думаю, что это не имеет большого значения для Макса. С одной стороны, он неплохо зарабатывает в нашей команде. А с другой — Ферстаппен жаждет побеждать. Поэтому мы должны предоставить ему самую быструю машину в паддоке. И сейчас наша команда работает над этим. Скоро мы обновим болид", — приводит слова издание Bild.
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