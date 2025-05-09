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Ферстаппен рассказал, сколько еще планирует выступать в Формуле-1
Еще довольно долго
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какой период планирует выступать в Формуле-1.
"У меня контракт до 2028 года. Поэтому я в любом случае останусь до этого. А после этого будет зависеть от того, какие проекты будут доступны и будут ли они интересны. В конце концов, после моего первого титула чемпиона мира я уже сказал, что все остальное будет бонусом. Вот как вижу.
Поэтому я буду продолжать заниматься этим, пока мне это нравится, и вижу себя связанным с автоспортом. За последние годы наш спорт сильно изменился. Я буду здесь, пока он мне нравится. Или пока я готов покинуть семью" – сказал Макс.
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