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Леклер рассказал о борьбе с Хэмитоном на Гран-при Маями
Партнеры по команде
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своей тактике борьбы с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном.
"Я не особо планировал пропускать Льюиса. Знал, что сзади Льюис на "медиуме", так что до финиша у него будет больше проблем с шинами, чем у меня. Но я понимал, что он хотел попробовать что-нибудь другое. Я высоко это ценю, и на его месте я попытался бы сделать то же самое, я бы действовал на "медиуме" более агрессивно.
У меня нет претензий к Хэмилтону. Он тоже хочет оптимизировать машину и добиться большего. Но потенциал машины такой, какой есть. Как бы то ни было, переговоры не всегда отражают реальное положение вещей" – сказал Шарль.
Напомним, ранее Ферстаппен
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