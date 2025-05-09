Леклер рассказал о борьбе с Хэмитоном на Гран-при Маями

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своей тактике борьбы с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном.

"Я не особо планировал пропускать Льюиса. Знал, что сзади Льюис на "медиуме", так что до финиша у него будет больше проблем с шинами, чем у меня. Но я понимал, что он хотел попробовать что-нибудь другое. Я высоко это ценю, и на его месте я попытался бы сделать то же самое, я бы действовал на "медиуме" более агрессивно.

У меня нет претензий к Хэмилтону. Он тоже хочет оптимизировать машину и добиться большего. Но потенциал машины такой, какой есть. Как бы то ни было, переговоры не всегда отражают реальное положение вещей" – сказал Шарль.