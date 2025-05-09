Шумахер: Не знаю, что происходит с Норрисом

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал последние результаты представителя "Макларен" Лендо Норриса и рассказал, что мешает одному из лидеров общего зачета.

"Не знаю, что происходит с Норрисом. Он всегда был очень решительный в картинге и младших сериях, но сейчас немного потерял это. Возможно, вся вещь в том, что он слишком осторожен и слишком озабочен потерей очков.

Ему над этим нужно срочно поработать. Его имя уже не такое громкое. В то время как Пиастри даже заставил Макса Ферстаппена совершить небольшую ошибку" – сказал Ральф.