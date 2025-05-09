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Серхио Перес может продолжить карьеру в Альпин
Во всяком случае такой вариант не исключен
Getty Images/Global Images Ukraine
Мексиканский экс-пилот Формулы-1 Серхио Перес может продолжить карьеру в "Альпин". Об этом пишет The Race.
По информации источника, Перес не является приоритетным вариантом для французского коллектива, однако команда может рассмотреть такой вариант развития событий. В настоящий момент приоритетом команды является оценка действующих гонщиков в своём составе, в частности, Франко Колапинто, который подписал контракт на пять гонок и заменит Джека Дуэна.
Ранее появилась информация, что Перес ведёт переговоры с "Кадиллаком".
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