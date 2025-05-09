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Серхио Перес может продолжить карьеру в Альпин

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Во всяком случае такой вариант не исключен

Серхио Перес может продолжить карьеру в Альпин

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский экс-пилот Формулы-1 Серхио Перес может продолжить карьеру в "Альпин". Об этом пишет The Race.

По информации источника, Перес не является приоритетным вариантом для французского коллектива, однако команда может рассмотреть такой вариант развития событий. В настоящий момент приоритетом команды является оценка действующих гонщиков в своём составе, в частности, Франко Колапинто, который подписал контракт на пять гонок и заменит Джека Дуэна.

Ранее появилась информация, что Перес ведёт переговоры с "Кадиллаком".

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Серхио Перес
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