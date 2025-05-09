Мексиканский экс-пилот Формулы-1 Серхио Перес может продолжить карьеру в "Альпин". Об этом пишет The Race.

По информации источника, Перес не является приоритетным вариантом для французского коллектива, однако команда может рассмотреть такой вариант развития событий. В настоящий момент приоритетом команды является оценка действующих гонщиков в своём составе, в частности, Франко Колапинто, который подписал контракт на пять гонок и заменит Джека Дуэна.

Ранее появилась информация, что Перес ведёт переговоры с "Кадиллаком".