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Руководитель Мерседес пропустит Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт

Не первый раз в этом сезоне

Руководитель Мерседес пропустит Гран-при Эмилии-Романьи

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседес" Тото Вольф принял решение пропустить предстоящий Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт на трассе в Имоле. Об этом пишет пресс-служба команды.

Это уже второй из семи этапов чемпионата мира, который пропустит Тото Вольф в этом году. Ранее Вольф отсутствовал с командой на Гран-при Японии. При этом ещё до старта сезона Вольф сообщал, что не будет присутствовать на всех Гран-при в 2025 году.

Вольфа на этапе в Имоле, как и в Японии, заменит Брэдли Лорд, работающий в команде в роли директора по коммуникациям.

Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт на трассе в Имоле с 16 по 18 мая.

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