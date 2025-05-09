Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шарль Леклер: Нам с Хэмилтоном нужно действовать сообща
Но пока пилотам это не удается
Фото: Planet F1
27-летний гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий "Феррари", высказался о проблемах во взаимодействии внутри коллектива.
"Нам нужно, конечно, обоим действовать сообща. Я думаю, мы полностью согласимся с тем фактом, что в Майами было не то воскресенье, которого мы хотели. Да, наш темп был далёк от идеального, и я не думаю, что произошло бы какое-то чудо. Если бы всё было сделано грамотно, возможно, мы финишировали бы впереди Кими, но на этом, собственно, всё.
В машине было не так уж много нового. Поэтому, я думаю, нам нужно разделить эти две вещи. Да, нам нужно устранить те проблемы, которые, вероятно, стоили нам одной позиции, но остальные семь или шесть позиций зависят от болида, и мы должны улучшить его", — приводит слова Леклера издание Racingnews365.
Популярное сейчас
- УПЛ. Полесье – Динамо 0:0. Чемпионство киевлян под вопросом
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- Норрис – о Ферстаппене: Он сам испортил свою гонку
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны