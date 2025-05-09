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Шарль Леклер: Нам с Хэмилтоном нужно действовать сообща

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Но пока пилотам это не удается

Шарль Леклер: Нам с Хэмилтоном нужно действовать сообща

Фото: Planet F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий "Феррари", высказался о проблемах во взаимодействии внутри коллектива.

"Нам нужно, конечно, обоим действовать сообща. Я думаю, мы полностью согласимся с тем фактом, что в Майами было не то воскресенье, которого мы хотели. Да, наш темп был далёк от идеального, и я не думаю, что произошло бы какое-то чудо. Если бы всё было сделано грамотно, возможно, мы финишировали бы впереди Кими, но на этом, собственно, всё.

В машине было не так уж много нового. Поэтому, я думаю, нам нужно разделить эти две вещи. Да, нам нужно устранить те проблемы, которые, вероятно, стоили нам одной позиции, но остальные семь или шесть позиций зависят от болида, и мы должны улучшить его", — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

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