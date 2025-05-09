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Хэмилтон: Я наслаждаюсь жизнью в Италии

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Пилот рассказал, как ему живется в Италии

Хэмилтон: Я наслаждаюсь жизнью в Италии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду "Феррари", оценил жизнь в Италии.

"Да, мне нравится в Маранелло. Стараюсь избегать пиццы и пасты, которые, честно говоря, у меня самого не очень получаются. Но на прошлой неделе в Италии я съел около трёх пицц за два дня. У меня есть друг — он продолжает приносить мне пиццу. Я пишу ему поздно вечером и спрашиваю: "Эй, можно мне пиццу?" И он её привозит.

Я наслаждаюсь жизнью в Италии и по-прежнему хочу проводить там больше времени в течение года. Мой итальянский на самом деле не прогрессирует, так что мне, вероятно, придётся больше погружаться в самую гущу событий.

С первых дней моей работы здесь происходило множество изменений, проводилась огромная работа по корректировке некоторых вещей, например, в симуляторе, и все были очень отзывчивы и оказывали огромную поддержку. Так что я действительно ценю это", — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

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