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Норрис: Я в Формуле-1, чтобы наслаждаться своей жизнью и делиться этим

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Философский подход

Норрис: Я в Формуле-1, чтобы наслаждаться своей жизнью и делиться этим

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис рассказал, ради чего выступает в Формуле-1 и какие цели ставит перед собой.

"Не думаю, что я бы хотел, чтобы меня помнили через 100 лет. Я просто хочу делать это ради себя. Я победил в Формуле-1, могу рассказать эту историю своим детям, а они могут сохранить или написать свою.

Я не чувствую, что я здесь для того, чтобы всем запомниться и считаться самым лучшим в мире. Я здесь, чтобы наслаждаться своей жизнью и делиться этим. Думаю, мое видение отличается от некоторых. Некоторые считают наоборот: "Я хочу, чтобы меня запомнили навсегда" – сказал Лэндо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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