Норрис: Я в Формуле-1, чтобы наслаждаться своей жизнью и делиться этим

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис рассказал, ради чего выступает в Формуле-1 и какие цели ставит перед собой.

"Не думаю, что я бы хотел, чтобы меня помнили через 100 лет. Я просто хочу делать это ради себя. Я победил в Формуле-1, могу рассказать эту историю своим детям, а они могут сохранить или написать свою.

Я не чувствую, что я здесь для того, чтобы всем запомниться и считаться самым лучшим в мире. Я здесь, чтобы наслаждаться своей жизнью и делиться этим. Думаю, мое видение отличается от некоторых. Некоторые считают наоборот: "Я хочу, чтобы меня запомнили навсегда" – сказал Лэндо.