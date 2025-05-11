Директор Red Bull рассказал о главной проблеме своего коллектива

Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер рассказал о главной проблеме своего коллектива в настоящее время.

"Я не думаю, что для нас настал момент "эврики". У нас есть хорошие моменты, потому что, как вы видели в Джидде, гоночный темп и деградация резины, которые мы там наблюдали, были лучше, чем у McLaren, или, по крайней мере, были такими же и немного лучше. Через две недели они представили не так уж много новых обновлений автомобиля, поскольку McLaren больше зависят от конкретной трассы, что и обнаружило эти проблемы.

Но у нас есть сложности с тормозами, поэтому мы теряем контроль над температурой и резина начинает перегреваться и быстрее уничтожаться. Макс даже был недоволен работой тормозов, поскольку пилоты замечали, как машина немеет, когда начинает перегреваться. McLaren просто лучше справляется с поддержанием температуры на таких трассах, как в Маями" – сказал Хорнер.