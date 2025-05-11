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Хэмилтон вспомнил работу с Боттасом в контексте командного сотрудничества с Леклером

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Хэмилтон вспомнил работу с Боттасом в контексте командного сотрудничества с Леклером

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, что хотел бы изменить в работе со своим партнером по команде Шарлем Леклером.

"В эти выходные мы были не так быстры, но я в целом лучше провел уик-энд. Результат, возможно, этого не отражает, но я стартовал 12-м, а обгонять здесь сложно. Я был очень оптимистично настроен. Думал, что мы сможем подняться на шестое место, но потерял много времени за Шарлем, когда я был быстрее.

Решение было принято недостаточно быстро, однако у меня нет проблем ни с Шарлем, ни с командой. Было бы здорово, если бы мы могли сделать, как когда-нибудь с Валттери Боттасом — пропустить меня, посмотреть, смогу ли я справиться с Антонелли, а если не смогу, то верну место обратно. Но, в конце концов, мы оказались все равно недостаточно быстрыми" – сказал Льюис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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