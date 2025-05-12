Боттас: Моя цель – снова участвовать в гонках

Резервный пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас рассказал, что готов снова вернуться к выступлениям на самом высоком уровне.

"Моя цель – снова участвовать в гонках. Поэтому я должен быть в курсе того, что происходит (на рынке гонщиков – прим). Я недоволен (тем, что не выступаю – прим). Все еще чувствую, что у меня есть несколько лет, чтобы посвятить их Формуле-1. Именно так я себя чувствую.

Но, опять же, это тот вид спорта, в котором трудно предсказать, как будут развиваться события и представится ли вам еще один шанс или нет" – сказал Боттас.