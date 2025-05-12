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Боттас: Моя цель – снова участвовать в гонках
Вернуть форму будет тяжело
Резервный пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас рассказал, что готов снова вернуться к выступлениям на самом высоком уровне.
"Моя цель – снова участвовать в гонках. Поэтому я должен быть в курсе того, что происходит (на рынке гонщиков – прим). Я недоволен (тем, что не выступаю – прим). Все еще чувствую, что у меня есть несколько лет, чтобы посвятить их Формуле-1. Именно так я себя чувствую.
Но, опять же, это тот вид спорта, в котором трудно предсказать, как будут развиваться события и представится ли вам еще один шанс или нет" – сказал Боттас.
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