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Боттас: Моя цель – снова участвовать в гонках

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Вернуть форму будет тяжело

Боттас: Моя цель – снова участвовать в гонках

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Резервный пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас рассказал, что готов снова вернуться к выступлениям на самом высоком уровне.

"Моя цель – снова участвовать в гонках. Поэтому я должен быть в курсе того, что происходит (на рынке гонщиков – прим). Я недоволен (тем, что не выступаю – прим). Все еще чувствую, что у меня есть несколько лет, чтобы посвятить их Формуле-1. Именно так я себя чувствую.

Но, опять же, это тот вид спорта, в котором трудно предсказать, как будут развиваться события и представится ли вам еще один шанс или нет" – сказал Боттас.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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