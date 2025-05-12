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Скончался личный тренер Фернандо Алонсо, работавший с ним 25 лет

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Фабрицио Борра умер в возрасте 64 лет

Скончался личный тренер Фернандо Алонсо, работавший с ним 25 лет

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 11 мая, в итальянском городе Форли на 65-м году жизни скончался Фабрицио Борра, физиотерапевт и личный тренер двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо.

Как сообщает Corriere della Sera, Борра умер после года борьбы с онкологическим заболеванием.

Уроженец Брешии, Борра был заметной фигурой в паддоке, сопровождая Алонсо с его первого сезона в «Минарди» в 2001 году и на протяжении всей карьеры.

"Я буду скучать по тебе, Фабри. Каждый день. Спасибо, что научил меня многому и сделал меня лучше как человека и спортсмена. Вся моя карьера с тобой была величайшей удачей, которая у меня только могла быть. Покойся с миром, брат", - написал Фернандо Алонсо на своей странице в социальных сетях.

Борра также сотрудничал с легендарным семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером, помогая ему восстановиться после перелома ноги, полученного в аварии на Гран-при Великобритании 1999 года.

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