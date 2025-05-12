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Хорнер может уйти с должности главы Ред Булл - СМИ
Уже после Гран-при Эмилии-Романьи
Глава "Ред Булл" Кристиан Хорнер может покинуть пост после Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет 16-18 мая в Имоле (Италия), сообщает oe24.
В качестве возможной замены называют австрийца Франца Тоста, руководившего командой Формулы-1 "Торо Россо" (позже - "Альфа Таури") с 2005 по 2023 год.
На данный момент, после шести этапов сезона-2025, "Ред Булл" занимает третье место в Кубке конструкторов.
Кубок конструкторов:
1. "Макларен" - 246 очков.
2. "Мерседес" - 141.
3. "Ред Булл" - 105.
4. "Феррари" - 94.
5. "Уильямс" - 37.
6. "Хаас" - 20.
7. "Астон Мартин" - 14.
8. "Рейсинг Буллз" - 8.
9. "Альпин" - 7.
10. "Кик-Заубер" - 6.
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