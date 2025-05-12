Хорнер может уйти с должности главы Ред Булл - СМИ

Глава "Ред Булл" Кристиан Хорнер может покинуть пост после Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет 16-18 мая в Имоле (Италия), сообщает oe24.

В качестве возможной замены называют австрийца Франца Тоста, руководившего командой Формулы-1 "Торо Россо" (позже - "Альфа Таури") с 2005 по 2023 год.

На данный момент, после шести этапов сезона-2025, "Ред Булл" занимает третье место в Кубке конструкторов.

Кубок конструкторов:

1. "Макларен" - 246 очков.

2. "Мерседес" - 141.

3. "Ред Булл" - 105.

4. "Феррари" - 94.

5. "Уильямс" - 37.

6. "Хаас" - 20.

7. "Астон Мартин" - 14.

8. "Рейсинг Буллз" - 8.

9. "Альпин" - 7.

10. "Кик-Заубер" - 6.