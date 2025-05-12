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Действующий чемпион MotoGP намерен досрочно покинуть свою команду
Он проводит далеко не лучший сезон
Фото: yascher.pro
Действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин намерен досрочно покинуть "Априлью" в конце года. Об этом информирует Motorsport.
Сообщается, что Хорхе намерен воспользоваться пунктом в своём контракте, который позволяет ему уйти из команды после первого сезона, если он не будет входить в число лучших гонщиков в общем зачёте после этапа во Франции. Отметим, что из-за травм Мартин пропустил пять из шести этапов чемпионата. Сейчас в его активе ни одного очка.
При этом руководство гоночного коллектива рассматривает возможность судебного иска в случае ухода пилота.
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