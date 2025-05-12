  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Действующий чемпион MotoGP намерен досрочно покинуть свою команду

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Действующий чемпион MotoGP намерен досрочно покинуть свою команду

Автоспорт

Он проводит далеко не лучший сезон

Действующий чемпион MotoGP намерен досрочно покинуть свою команду

Фото: yascher.pro

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин намерен досрочно покинуть "Априлью" в конце года. Об этом информирует Motorsport.

Сообщается, что Хорхе намерен воспользоваться пунктом в своём контракте, который позволяет ему уйти из команды после первого сезона, если он не будет входить в число лучших гонщиков в общем зачёте после этапа во Франции. Отметим, что из-за травм Мартин пропустил пять из шести этапов чемпионата. Сейчас в его активе ни одного очка.

При этом руководство гоночного коллектива рассматривает возможность судебного иска в случае ухода пилота.

По теме
yellow-arrow
Два опытных инженера Феррариперешли в Альпин
yellow-arrow
Хорнер может уйти с должности главы Ред Булл - СМИ
yellow-arrow
Скончался личный тренер Фернандо Алонсо, работавший с ним 25 лет
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости