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Два опытных инженера Феррариперешли в Альпин
Неожиданный поворот
Фото: Autoblog
Два опытных инженера команды Формулы-1 "Феррари" перешли в коллектив "Альпин" под руководством Флавио Бриаторе, сообщило издание Scuderia Ferrari Fans.
Как говорится в статье, Кристофер М., работающий в Маранелло 11 лет с 2014-го и в последние годы занимал одну из ключевых ролей в отделе аэродинамики, а Сильвио Капассо, пришедший в "Феррари" в 2019-м, получив образование в Туринском политехническом университете, был занят в отделе моделирования и симуляции.
Напомним, что седьмой этап Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая
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