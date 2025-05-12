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В Ред Булл отреагировали на информацию об уходе руководителя команды
Все отрицают
Британское издание Daily Mail сообщило, что источники из команды Формулы-1 "Ред Булл" опровергли слухи об увольнении руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера после седьмого этапа "Королевских гонок" в сезоне 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи.
Ранее издание OE24 рассказало, что Хорнер покинет "Ред Булл", а одним из кандидатов на его место был назван Франц Тост, с 2005 по 2023 год возглавлявший команду Формулы-1 "Торо Россо" ("Альфа Таури"). Примечательно, что Тост ушёл из "младших быков" после того, как в СМИ неоднократно писали о спорных вопросах между Кристианом и Францем.
Напомним, что седьмой этап Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая
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