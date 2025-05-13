Леклер: Нам нужно с Хэмилтоном действовать сообща

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о стратегии работы со своим партнером по команде Льюисом Хэмилтоном.

"Нам нужно, конечно, обоим (с Льюисом Хэмилтоном - прим) действовать сообща. Я думаю, мы полностью согласимся с тем фактом, что в Маями было не то воскресенье, которое мы хотели. Да, наш темп был далек от идеального, и я не думаю, что произошло бы какое-нибудь чудо. Если бы все было сделано грамотно, возможно, мы бы финишировали впереди Кими, но на этом собственно все.

В машине было не так много нового. Поэтому, я думаю, нам нужно разделить эти две вещи. Да, нам нужно устранить те проблемы, которые, вероятно, стоили нам одной позиции, но остальные семь или шесть позиций зависят от болида, и мы должны улучшить его" – сказал Леклер.