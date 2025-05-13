Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рассел: Я не верю, что Макларен делают что-то запрещенное
Команда работает на результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, почему подозрения в коллективе "Макларен" необоснованны.
"Я не верю, что они делают что-либо запретное. Они находятся в таком доминирующем состоянии уже 18 месяцев, поэтому вы должны отдать им должное, а остальные команды должны совершенствоваться. У нас самих есть идеи, как мы можем улучшить ситуацию в этом плане, но это длительный процесс, и это немного огорчает.
Но это Формула-1, когда команда доминирует очень сложно отыграться. Макс уже говорил об этом раз или два — будто девять команд делают что-то неправильно, и только одна команда делает правильные шаги. Итак, нам нужно совершенствоваться" – сказал Рассел.
Популярное сейчас
- "Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Кредит доверия не бесконечный? Известно, кто может заменить Григорчука в ЛНЗ
- Шумахер: Не знаю, что происходит с Норрисом
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО