Рассел: Я не верю, что Макларен делают что-то запрещенное

Пилот "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, почему подозрения в коллективе "Макларен" необоснованны.

"Я не верю, что они делают что-либо запретное. Они находятся в таком доминирующем состоянии уже 18 месяцев, поэтому вы должны отдать им должное, а остальные команды должны совершенствоваться. У нас самих есть идеи, как мы можем улучшить ситуацию в этом плане, но это длительный процесс, и это немного огорчает.

Но это Формула-1, когда команда доминирует очень сложно отыграться. Макс уже говорил об этом раз или два — будто девять команд делают что-то неправильно, и только одна команда делает правильные шаги. Итак, нам нужно совершенствоваться" – сказал Рассел.