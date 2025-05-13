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Рассел: Я не верю, что Макларен делают что-то запрещенное

Автоспорт
Обновлено

Команда работает на результат

Рассел: Я не верю, что Макларен делают что-то запрещенное

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, почему подозрения в коллективе "Макларен" необоснованны.

"Я не верю, что они делают что-либо запретное. Они находятся в таком доминирующем состоянии уже 18 месяцев, поэтому вы должны отдать им должное, а остальные команды должны совершенствоваться. У нас самих есть идеи, как мы можем улучшить ситуацию в этом плане, но это длительный процесс, и это немного огорчает.

Но это Формула-1, когда команда доминирует очень сложно отыграться. Макс уже говорил об этом раз или два — будто девять команд делают что-то неправильно, и только одна команда делает правильные шаги. Итак, нам нужно совершенствоваться" – сказал Рассел.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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