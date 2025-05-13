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Ред Булл пытается скопировать конструкцию тормозов Макларена

Автоспорт

Так в команде смогут контролировать температуру шин

Ред Булл пытается скопировать конструкцию тормозов Макларена

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 изучает способы использования конструкции тормозов "Макларена" с целью контролировать температуру шин. Об этом пишет Racingnews365.

Сообщается, что "Ред Булл" в настоящий момент разрабатывает пакет обновлений, который будет внедрять в ближайших Гран-при. При этом особое внимание уделяется конструкции задних тормозов.

Система охлаждения задних тормозов "Макларена" ранее была тщательно исследована Международной автомобильной федерацией (ФИА) и по результатам проверок была признана полностью законной.

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