Ред Булл пытается скопировать конструкцию тормозов Макларена

Австрийская команда Формулы-1 изучает способы использования конструкции тормозов "Макларена" с целью контролировать температуру шин. Об этом пишет Racingnews365.

Сообщается, что "Ред Булл" в настоящий момент разрабатывает пакет обновлений, который будет внедрять в ближайших Гран-при. При этом особое внимание уделяется конструкции задних тормозов.

Система охлаждения задних тормозов "Макларена" ранее была тщательно исследована Международной автомобильной федерацией (ФИА) и по результатам проверок была признана полностью законной.