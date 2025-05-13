Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Феррари отказались от идеи показа обновлений на Гран-при Эмилии-Романьи
Все переносится
Команда Формулы-1 "Феррари" не представит обновление на предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи, как ожидалось ранее, пишет издание Autoracer.
По данным ресурса, "Скудерия" проведет тесты, касающиеся задней части болида SF-25, а обновления могут появиться не раньше Гран-при Испании.
Напомним, после шести этапов сезона-2025 "Феррари" располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает седьмое место в личном зачёте, монегаск Шарль Леклер — пятый.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Судаков на пути в Серию А: известна зарплата хавбека Шахтера в новом клубе
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- MVP имени Чачуа, опыт Ракицкого, фланги Карпат, представители аутсайдеров и африканские легионеры. Символическая сборная 28-го тура УПЛ
- Шумахер: Не знаю, что происходит с Норрисом
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000