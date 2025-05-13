В Феррари отказались от идеи показа обновлений на Гран-при Эмилии-Романьи

Команда Формулы-1 "Феррари" не представит обновление на предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи, как ожидалось ранее, пишет издание Autoracer.

По данным ресурса, "Скудерия" проведет тесты, касающиеся задней части болида SF-25, а обновления могут появиться не раньше Гран-при Испании.

Напомним, после шести этапов сезона-2025 "Феррари" располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает седьмое место в личном зачёте, монегаск Шарль Леклер — пятый.