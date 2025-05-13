Nissan планирует уволить около 10 тысяч сотрудников

Компания Nissan Motor Corp. планирует сократить более 10 тыс. сотрудников по всему миру, пишет Reuters со ссылкой на японское агентство NHK. При этом ещё в прошлом году компании пришлось уволить более 9 тыс. человек, таким образом, штат компании сократится на 15% по сравнению с численностью сотрудников на начало 2024 года.

Кроме того, в рамках плана по восстановлению Nissan сократит количество заводов с 17 до 10, сообщает Associated Press. Издание уточняет, что под сокращение попадут также некоторые японские заводы компании.

Напомним, о финансовых проблемах Nissan стало известно в 2024 году, по итогам которого компания понесла убытки в размере $ 4,5 млрд. При этом компания не предоставила финансовый прогноз на предстоящий финансовый год, сославшись на неопределённость. 1 апреля 2025 года пост главного исполнительного директора компании покинул Макото Утида, его место занял Иван Эспиноза.