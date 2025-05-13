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Nissan планирует уволить около 10 тысяч сотрудников

Автоспорт

Компания несет большие убытки

Nissan планирует уволить около 10 тысяч сотрудников

Фото: car-brand-names.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания Nissan Motor Corp. планирует сократить более 10 тыс. сотрудников по всему миру, пишет Reuters со ссылкой на японское агентство NHK. При этом ещё в прошлом году компании пришлось уволить более 9 тыс. человек, таким образом, штат компании сократится на 15% по сравнению с численностью сотрудников на начало 2024 года.

Кроме того, в рамках плана по восстановлению Nissan сократит количество заводов с 17 до 10, сообщает Associated Press. Издание уточняет, что под сокращение попадут также некоторые японские заводы компании.

Напомним, о финансовых проблемах Nissan стало известно в 2024 году, по итогам которого компания понесла убытки в размере $ 4,5 млрд. При этом компания не предоставила финансовый прогноз на предстоящий финансовый год, сославшись на неопределённость. 1 апреля 2025 года пост главного исполнительного директора компании покинул Макото Утида, его место занял Иван Эспиноза.

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