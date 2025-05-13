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Антонелли: За пределами трассы Ферстаппен очень хороший парень
Пилот рассказал и о сравнении с Хэмилтоном
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Итальянский новичок "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли высказался о своих взаимоотношениях с четырёхкратный и действующим чемпионом мира, пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном.
"Я думаю, что люди могут неправильно понимать Макса: на трассе он зверь, но за её пределами он очень хороший парень. У нас много общего, нам обоим очень нравятся GT и гоночные симуляторы.
Моё сравнение с Хэмилтоном? Это не тяготит меня, поскольку я знаю, что я не его замена. Просто чувствую себя новым гонщиком команды "Мерседес", благодарен за предоставленную мне возможность", — приводит слова Антонелли F1Oversteer.
Андреа Кими Антонелли после шести Гран-при в сезоне-2025 занимает шестое место в личном зачёте, набрав 48 очков.
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