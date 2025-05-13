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ФИА может изменить требования к кандидатам на пост президента организации

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ФИА может изменить требования к кандидатам на пост президента организации

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует внести поправки в требования к кандидатам на пост президента организации. Об этом пишет инсайдер Эндрю Бенсон.

По информации источника, одной из главных поправок станет то, что кандидат в президенты Федерации должен будет не иметь в досье ничего, что может поставить под сомнение профессиональную честность. В частности, речь идёт о потенциальном конфликте интересов.

Напомним, помимо нынешнего президента ФИА, который и лоббирует эти поправки, на пост в конце года планировал претендовать Карлос Сайнс-старший, сын которого выступает в Формуле-1, что и создаёт тот самый пресловутый конфликт интересов.

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