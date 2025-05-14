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Рассел рассказал о финансовой составляющей своей карьеры
Большие деньги
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, сколько денег пришлось потратить его семье на ранних этапах карьеры гонщика.
"Отец вложил огромные деньги в меня и еще больше времени, так что я вернул семьи полутора миллионов фунтов, которые были вложены в мою карьеру.
Хотел ли мой отец быть ближе со своим сыном? Может быть. Но он верил, что этот путь подготовит меня к жизни. И он был прав" – говорил Рассел.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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