Рассел рассказал о финансовой составляющей своей карьеры

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, сколько денег пришлось потратить его семье на ранних этапах карьеры гонщика.

"Отец вложил огромные деньги в меня и еще больше времени, так что я вернул семьи полутора миллионов фунтов, которые были вложены в мою карьеру.

Хотел ли мой отец быть ближе со своим сыном? Может быть. Но он верил, что этот путь подготовит меня к жизни. И он был прав" – говорил Рассел.