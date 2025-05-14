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ФИА уменьшила сумму штрафа за нецензурную лексику

Автоспорт

Суммы штрафов меняются по настроению

ФИА уменьшила сумму штрафа за нецензурную лексику

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла поправки к спортивному кодексу, ослабляющие штрафы за использование нецензурной лексики. Об этом пишет пресс-служба организации.

Базовый максимальный штраф за нарушение был снижен вдвое — с € 10 тыс. до € 5 тыс. Кроме того, стюарды теперь могут полностью отменить подобный штраф, если пилот впервые допустил подобное нарушение.

Помимо этого, стюарды получат право разграничивать обстоятельства, в которых было допущено нарушение — штрафы официально станут выписываться только за использование нецензурных выражение во время пресс-конференций, в то время как спонтанные комментарии пилотов на трассе будут расцениваться как сделанные в "не контролируемой ФИА среде".

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