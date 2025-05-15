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Шумахер: Норрису не хватает терпения и интеллекта одновременно
Возможно, в чем-то он прав
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер рассказал, чего не хватает представителю "Макларен" Лендо Норрису для лидерства в текущем сезоне.
"Единственный сценарий, при котором Норрис работает безупречно – старт с поула и доминирование на протяжении всей дистанции. На больше он не способен. В стрессовых ситуациях он не умеет просчитывать ситуацию.
Чего ему не хватает? Вероятно, терпение и интеллекта одновременно. Он не умеет успокоиться и сказать себе: "Окей, сейчас неподходящий момент для атаки, я замедлюсь и подожду более удобный момент". Ландо прет напролом вместо того, чтобы отпустить соперника и потом просто опередить его по другой траектории" – сказал Шумахер.
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