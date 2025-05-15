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Ферстаппен рассказал, чего ожидает от Гран-при Италии
Многое станет понятно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что хочет попробовать все новинки болида на Гран-при Италии.
"По крайней мере, все чувствуется довольно неплохо. Мне тяжело оценить работу новинок на трассе в Маями, здесь все кажется странным. И повороты здесь удивительные. Думаю, мы узнаем больше, когда поедем в Имолу.
Мы делаем все возможное, чтобы решить проблему, но некоторые вещи требуют больше времени, в том числе и для того, чтобы все правильно понять" – сказал Макс.
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