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Ферстаппен рассказал, чего ожидает от Гран-при Италии

Автоспорт

Многое станет понятно

Ферстаппен рассказал, чего ожидает от Гран-при Италии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что хочет попробовать все новинки болида на Гран-при Италии.

"По крайней мере, все чувствуется довольно неплохо. Мне тяжело оценить работу новинок на трассе в Маями, здесь все кажется странным. И повороты здесь удивительные. Думаю, мы узнаем больше, когда поедем в Имолу.

Мы делаем все возможное, чтобы решить проблему, но некоторые вещи требуют больше времени, в том числе и для того, чтобы все правильно понять" – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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