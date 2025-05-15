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Директор Ред-Булл прокомментировал уровень пилотирования Ферстаппена
Невероятный пилот
Директор команды "Ред-Булл" Кристиан Хорнер прокомментировал уровень выступлений Макса Ферстаппена в текущем сезоне и во время пилотирования в коллективе в целом.
"Макс давно работает на самом высоком уровне. Так было еще в 2020 и 2021 годах. И он продолжает удивлять нас тем, какой уровень может показать. Удивлять тем, как ему удается выжимать из машины каждую тысячную секунду. Когда он прижат к стене, у него последний новый комплект "софта" в финале квалификации, наступает момент высокой точки давления, когда большие гонщики проявляют свои лучшие качества.
И мы снова и снова видим, как это делает Ферстаппен. Это для него удобные условия. Он показывает невероятный уровень выступлений" – сказал Хорнер.
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