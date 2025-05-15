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Карлос Сайнс поддержал своего отца накануне президентских выборов

Автоспорт

Другого никто и не ожидал

Карлос Сайнс поддержал своего отца накануне президентских выборов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Уильямса" Карлос Сайнс-младший выразил слова поддержки в адрес своего отца Карлоса Сайнса-старшего, который планирует принять участие в президентских выборах ФИА.

"Я его сын, и у меня, конечно, немного предвзятое мнение по этому поводу, но лично мне не приходит в голову более подходящая кандидатура на эту должность, чем человек, который пережил все дни картинга со своим сыном. Мы провели с ним в одноместных гонках четыре или пять лет, он прекрасно знает, насколько сложна, дорога́ и крута эта лестница.

Уверен, что при принятии каких-либо решений отец всегда будет руководствоваться здравым смыслом в первую очередь и всегда примет самое правильное решение из имеющихся вариантов", — приводит слова Сайнса-младшего Мotorsport Week.

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Карлос Сайнс
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