Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Сайнс поддержал своего отца накануне президентских выборов
Другого никто и не ожидал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Уильямса" Карлос Сайнс-младший выразил слова поддержки в адрес своего отца Карлоса Сайнса-старшего, который планирует принять участие в президентских выборах ФИА.
"Я его сын, и у меня, конечно, немного предвзятое мнение по этому поводу, но лично мне не приходит в голову более подходящая кандидатура на эту должность, чем человек, который пережил все дни картинга со своим сыном. Мы провели с ним в одноместных гонках четыре или пять лет, он прекрасно знает, насколько сложна, дорога́ и крута эта лестница.
Уверен, что при принятии каких-либо решений отец всегда будет руководствоваться здравым смыслом в первую очередь и всегда примет самое правильное решение из имеющихся вариантов", — приводит слова Сайнса-младшего Мotorsport Week.
Популярное сейчас
- Матч Первой лиги не состоится из-за финансовых проблем одной из команд
- "Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- Антонелли: За пределами трассы Ферстаппен очень хороший парень
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО